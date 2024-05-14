أسهل طريقة.. خطوات التقدم بطلب تركيب عداد "كودي" للمباني العشوائية والمخالفة

كتب- محمد صلاح:

طرحت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عدادًا مسبق الدفع؛ للحد من انتشار سرقة التيارات ولتحصيل الفواتير، وهو من الخدمات التي تشغل العديد من المواطنين.

وتستمر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم المخالفة لتركيب عدادات كودية بدلًا من نظام الممارسة؛ لضمان سداد القيمة الحقيقية للاستهلاك وعدم تعرض المواطنين لأي إجراءات قانونية جراء سرقة التيار الكهربائي؛ خصوصًا أن المهلة التي منحها مجلس الوزراء تنتهي في ٣٠ يونيو المقبل.

ويستعرض "مصراوي" الأوراق المطلوبة والخطوات للتقديم على عداد كهرباء كودي 2024:

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي:

1- تقديم عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو الجارية المراد تركيب العداد الكهربائي له.

2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3- تقديم إيصال التليفون أو المياه أو الغاز الصادر عن الوحدة أو السكن أو العقار.

4- دفع إيصال التقديم بمبلغ 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي:

1- الخطوة الأولى يكون بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- بعدها قُم باختيار من خدمات العدادات (تركيب عداد قانوني لأول مرة).

3- قم بتسجيل دخول البيانات المطلوبة.

4-قم بإدخال المستندات والأوراق اللازمة؛ ويكون من بينها صور بطاقة المالك.

5-اضغط على إرسال الطلب، بعد التأكد من صحة جميع البيانات.

6- يظهر كود الطلب الخاص بك، ثم قم بالاحتفاظ به؛ للاستعلام بعد ذلك عن الطلب من خلاله.

كيفية تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة:

1- قُم بفتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- اختر أيقونة طلباتي.

3- سجل دخول بالبيانات الخاصة بك.

4- قُم بإدخال الرقم القومي وكود الاستعلام الخاص بك.

5- قم بالضغط على "استعلام" وانتظر النتيجة.