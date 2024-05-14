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نائب رئيس جامعة الأزهر: مشايخ الأزهر دورهم بارز في الحفاظ على الأمن القومي للإسلام

11:50 ص الثلاثاء 14 مايو 2024
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، أن مشايخ الأزهر لهم دورا بارزا في الحفاظ على الأمن القومي للإسلام، وتمكنوا من رأب الصدع الذي أصاب الأمة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والدينية"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الثلاثاء، أن الشيخ العروسي شيخ الأزهر الأسبق أنقذ من فتنة كانت أن تقضي عليها بعد صدور فتوى تحرم أكل ذبائح غير المسلمين، وكذلك الشيخ جاد الحق الذي تصدى للقوانين التي كانت تهدف لهدم ثوابت الأمة، وحافظ على الأسرة المصرية.

وأشار إلى أنه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب دافع باستماتة عن الضعفاء في العالم كله، ومن أبرز مواقفه في التصدي للهجوم على المسلمين في بورما وأرسل قافلة إلى هناك، وتصديه للفتنة الطائفية بعد أن دشن بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الكنيسة المصرية.

وأكد أن الإمام الأكبر أحمد الطيب له دور مشرف في خدمة القضية الفلسطينية، مضيفا:" القدس ستعود لنا وسيحصل الشعب الفلسطيني على أرضه".

الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر مشايخ الأزهر الحفاظ على الأمن القومي
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