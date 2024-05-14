رئيس "القومي لحقوق الإنسان": المجلس ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة

كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع يمثل أهمية كبيرة، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي؛ في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك .

جاء ذلك عقب مشاركتها والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المعرفة .

وأشادت خطاب بالاهتمام المؤسسي للبرلمان بغرفتَيه النواب والشيوخ، بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .

وأشادت خطاب بالاقتراح المقدم من النائب محمد فريد؛ حيث إنه أصبحت تكلفة تقديم هذه الخدمات بسيطة في ظل ما تشهده الدولة من اتجاه للتحول الرقمي، فمصر تملك عدداً من الخبراء في هذا المجال .

وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء؛ ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني"؛ حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكل المعاقين؛ ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يسهم في اندماجهم في المجتمع والاستفادة من كل الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة .

وعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات خصوصًا في القطاع المصري وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر. والجهود التي بذلت من المجلس في تشكيله الجديد؛ لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وفقاً للمفهوم الشامل دون تمييز عن غيرهم .