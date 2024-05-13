خاص| محور المنصورية.. أول صورة ترصد ملامح الممشى السياحي الجديد بـ"الجيزة"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن استكمال أعمال خطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية، وإقامة الممشي السياحي، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق المطلة على المتحف المصري الكبير.

وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن محافظة الجيزة بدأت منذ مارس الماضي في المرحلة الثانية من مشروع ممشى المنصورية، بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري.

وتشمل مكونات ممشى المنصورية، بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري، إنشاء ممشى سياحي حضاري بالجزيرة الوسطي، وأرصفة مشاة، وساحات انتظار للأتوبيسات السياحية والمركبات، ورصف طبقة الطريق، وإنشاء مسطحات خضراء ومنظومة إنارة.

وانفرد "مصراوي"، بالحصول على أول صورة ترصد ملامح الممشي السياحي بعد الإقتراب من انتهاء أعمال الإنشاء به.