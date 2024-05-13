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وزير الزراعة يكشف سعر الفراخ في المزرعة ويؤكد: نُغطي 55% من احتياجاتنا من اللحوم

10:37 م الإثنين 13 مايو 2024

أسعار الدواجن

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كتب- حسن مرسي:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعه بـ 75 جنيهًا والأمر متوقف على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار وجزء مرتبط بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة، مشيرًا إلى أنه يختلف من مكان لمكان ومن بائع لآخر، مثلها مثل أي سلعة.

وأشار إلى أننا نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم، موضحًا ان تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.

واختتم ان ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم

أسعار الدواجن مزارع الدواجن وزير الزراعة السيد القصير
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