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تامر أمين يعلق على خسارة الزمالك أمام فريق نهضة بركان المغربي

10:00 م الإثنين 13 مايو 2024

تامر أمين

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي تامر أمين على خسارة الزمالك بهدف مقابل هدفين أمام فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

أبدى أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، استياءه من أداء الزمالك في الشوط الأول، واصفًا إياه بـ"الكارثي والمليء بالأخطاء الفردية والجماعية"، مشيرًا إلى ضعف أداء خط الدفاع وارتكابهم لضربة جزاء قاتلة، بالإضافة إلى سوء الإعداد النفسي والمعنوي من قبل الجهاز الفني.

وأضاف "أول شوط وخاصة أول نصف ساعة من الشوط كان ينذر أننا رايحين ناحية كارثة سواء في ضربة الجزاء وفي الكرة الثانية برأسية وسط مدافعي الزمالك كانوا دون المستوى في الشوط الأول، الجهاز الفني لم يكن على المستوى خصوصا في الإعداد النفسي والمعنوي".

وعلى الرغم من الأداء السيئ في الشوط الأول، إلا أن أمين أشاد بصحوة لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، موضحًا: "اللاعبين كانت نازلة مش مركزة ومتوترة بدليل سلسلة الأخطاء التي أدت إلى هذه النتيجة في ظني أن لاعيبة الزمالك هم من أدركوا الخطر وقالوا الحلم بيضيع مش هينفع نوري وشنا ونرجع وإحنا خسرانين 2 أو 4 صفر فكل واحد قعد مع نفسه".

وبين مقدم "آخر النهار" أن الزمالك أدرك خطورة الموقف وحاول الفريق تعويض النتيجة، وبالفعل، نجحوا في تسجيل هدف من رأسية سيف الجزيري، ليُصبح لديهم أمل في العودة في مباراة الإياب.

وأكد أمين على ضرورة نسيان هذه الخسارة والتركيز على مباراة العودة، مُطالبًا لاعبي الزمالك بالقتال بكل ما لديهم لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تامر أمين الزمالك نهضة بركان نهائي الكونفيدرالية الأفريقية سيف الجزيري
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