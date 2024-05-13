مصادر سيادية تنفي إجراء محادثات هاتفية بين عباس كامل ورئيس الشاباك حول أزمة معبر رفح



كتب- محمد سامي:

مصادر سيادية مصرية تنفي تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك رونان بار، وفقًا للقاهرة الإخبارية.

وأوضحت مصادر سيادية أن محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.