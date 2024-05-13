أحمد موسى معلقًا على مشروع مستقبل مصر: يحقق الاكتفاء الذاتي -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديدة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن مشروعات مستقبل مصر من خير الدولة، وما يتم في مستقبل مصر مشروع تنمية حقيقية كما أن المشروع به 500 كم متر من طرق وشبكات النقل.

ووجه موسي التحية إلى العقيد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر، على إدارته لمشروع مستقبل مصر وتحويل مساحات شائعة من الصحراء إلى رقعة زراعية، بالإضافة توفيره العديد من فرص العمل، مردفًا: "دا عارف كل حاجة عن المشروع".

وأوضح، أن مشروع مستقبل مصر عبارة عن منطقة صناعية وسوق مركزي، كما أنه سوف يوفر نحو مليوني فرصة عمل خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن المشروع يستخدم أحدث المعدات الزراعية مثل نظيرتها التي تستخدم في روسيا.

وتابع: مشروع مستقبل مصر بمثابة نقلة قوية للاقتصاد المصري، وهناك العديد من المحاصيل التي يتم زراعتها والبعض منه يتم تصديره بصورة مباشرة، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن هناك نقلة زراعية من خلال إضافة مساحات للرقعة الزراعية.

وأشار، إلى أن هناك طوابير من العربيات التي تحمل منتجات مشروع مستقبل مصر، كما أن القمح والذرة والصويا وبنجر السكر من أهم المحاصيل التي تزرع في هذا المشروع.

ولفت، إلى أنه رغم التحديات المائية التي تواجه مصر، لكن إدارة المشروع نجحت في توفير الكميات اللازمة من المياه لزراعة المساحات المستصلحة في مشروع مستقبل مصر.

وتابع: مشروع الصوب الزراعية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعات، وتم إنشاء العديد من الصوامع التي تستوعب زراعة 800 ألف فدان.