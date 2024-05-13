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نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات

06:57 م الإثنين 13 مايو 2024
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    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (8)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (1)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (4)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (5)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (3)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (7)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (2)
  • عرض 8 صورة
    نائب اتحاد القبائل العربية يكشف دور الاتحاد في دعم ثوابت الدولة ومواجهة التحديات (6)

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال النائب أحمد صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل العربية خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إننا نتذكر في هذا اللقاء الشهداء من القوات المسلحة وأبناء الشرطة خلال العمليات المختلفة، وأخص بالذكر أبناء قبائل سيناء في مواجهة الإرهاب.

وأكد "صقر"، أن الاتحاد ما هو إلا تجمع أهلي ووطني يهدف لتوحيد الصف ودمج الكيانات القبلية دعمًا لثوابت الدولة ومواجهة التحديات.

وتابع: "القبائل العربية يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على ثوابت الدولة، مثمنًا الدور الوطني لأبناء سيناء برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني في مواجهة الإرهاب، خاصة بعد العملية العسكرية بقيادة الرئيس السيسي عام 2018، والتي قضت على الإرهاب".

وأشار إلى أن التحديات الحالية تستلزم جمع القوى الناعمة لمواجهة التحديات التي تهدد الدولة، موضحًا أنه يتعين على الجميع مواجهة التحديات التي تواجه الوطن والرد على حملات الأكاذيب والشائعات واستخدام جميع الوسائل لمواجهة ذلك.

وأضاف أن الاتحاد سُيشكل لجانًا معنية بالتنمية والاتحاد مؤسس منذ عدة سنوات وفقًا للقانون 149 لسنة 2019، وصدر له الترخيص من وزارة التضامن ورئيس مجلس الوزراء.

النائب أحمد صقر اتحاد القبائل العربية مؤتمر اتحاد القبائل العربية قبائل سيناء القوات المسلحة الشيخ إبراهيم العرجاني
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