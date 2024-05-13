بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الجماهيري لاتحاد القبائل العربية بالمنصورية

كتب- محمد نصار:

يعقد اتحاد القبائل العربية، بعد قليل، مؤتمرًا جماهيريًا يسلط الضوء على دور الاتحاد والإعلان عن خطة العمل المستقبلية، وذلك في منطقة المنصورية بالجيزة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد وعدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، بما في ذلك البرلمانيين ورؤساء الأحزاب.

وأعلن النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي للاتحاد، أن عقد المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ الخطة التي وافق عليها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد 2 مايو الماضي، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد.

وأكد "بكري"، أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا لدور الاتحاد في دعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات.

وكان اتحاد القبائل العربية، دشن مؤتمره الأول، في مدينة "السيسي" بسيناء، بحضور عدد كبير من شيوخ القبائل العربية من أنحاء الجمهورية، وسياسيين وإعلاميين ورياضيين.

وتم الاتفاق، على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، رئيسًا لاتحاد القبائل العربية؛ تقديرًا لدوره الوطني والاجتماعي.

وتم الاتفاق على اختيار أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبا للرئيس، كما جرى اختيار اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية السابق، نائبًا للرئيس، واختيار مصطفى بكري، متحدثا رسميا باسم الاتحاد.