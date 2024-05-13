وزير الري: الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن كافة الاحتياجات المائية اللازمة للفرد خلال فترة الستينات كانت تقدر بحوالي 2000 متر مكعب في السنة، وعقب ذلك واجهت مصر خلال فترة التسعينات تحديا كبيرا في الموارد المائية لنزولها تحت خط الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية التي أدت حاليا إلى أن يكون نسبة الفرد الواحد من الحصة المائية 500 متر مكعب فقط في السنة.

وأضاف سويلم ـ في مداخلة له خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم حصاد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحور الضبعة بحضور الرئيس السيسي ـ أن الدولة لديها العديد من الحلول لمواجهة المشاكل المائية منها استيراد مواد غذائية بشكل أكبر لتغطية هذا العجز الذي يزيد مع الوقت بسبب الزيادة السكانية أو إيجاد حلول على أرض مصر، وهذا يعد المسار الأمثل لتغطية العجز المائي وتفادي مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد بالدولار التي تزيد كل سنة عن الأخرى وذلك من خلال العمل على المشروعات القومية الضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى.

وأشار إلى أن منطقة الدلتا بها 9 مصارف زراعية لإعادة استخدامها مرة أخرى من بينها محطة المحسمة التي تقدر طاقتها بمليون متر مكعب، مؤكدا أن تلك المحطة ، التي تمر تحت قناة السويس لري ما يزيد على 40 ألف فدان في سيناء، بها مسارات وكباري ومحطات رفع ومنظومة متكاملة، مما يجعلها من المشاريع العملاقة.