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مش حتكسبوا.. "خطة النواب": على الحكومة إشراك القطاع الخاص في تشغيل القطارات

04:22 م الإثنين 13 مايو 2024

النائب عبد المنعم إمام

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كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، إن الحل الأمثل للقضاء على خسائر هيئة السكك الحديدية، هو إشراك القطاع الخاص في إدارة منظومة الهيئة.

وأضاف إمام، خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم الإثنين، لمناقشة موازنة وزارة النقل، أن الحكومة لن تحقق أي مكاسب من السكك الحديدية، ليس لأن الإدارة غير مؤهلة، ولكن لعدة عوامل وهو ما يتطلب ضرورة إشراك القطاع الخاص.

وتابع النائب: المواطن الغني ممكن يدفع أي سعر للتذكرة؛ ولكن يجب أن تكون الخدمة المقدمة جيدة .

وأوضح إمام أنه يجب إشراك القطاع الخاص في إدارة السكك الحديدية، ويقوم بالتعاقد على شراء قطارات تقدم خدمة مميزة، وتستفيد الحكومة من الحصول على مقابل الخدمة من شركات القطاع الخاص، قائلًا: يجب وقف نزيف الخسائر.

وعقب مسؤولو وزارة النقل بأن الوزارة تدرس جديًّا إنشاء شركة للنقل المتميز.

النائب عبد المنعم إمام تشغيل القطارات مجلس النواب هيئة السكك الحديدية
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