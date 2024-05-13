مش كل المحامين بيحصلوا ملايين زي أبو شقة.. ورئيس "الشيوخ" يرد: "أبو شقة رجل غلبان"

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشات ملف المنازعات الضريبية، حالة من المزاح بين رئيس المجلس والنواب.

ويناقش المجلس طلب النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

بدأ المزاح من النائب أبو النجا المحرزي، بشأن حجم الأتعاب التي يتقاضاها كثير من المحامين وضرورة دفع الضرائب اللازمة عليها، قائلًا: "المحامون شرائح كثيرة، وليس كل المحامين مثل المستشار بهاء أبو شقة؛ يحصل على الملايين، وآخرون يحصلون بالدولار".

وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: "كده المحامين هيقعوا في بعض.. المحامين النهارده هيبقوا محتاجين محامين يدافعون عنهم.. وبالمناسبة بهاء أبو شقة رجل غلبان، ويستحق التكافل يا سيادة النائب".