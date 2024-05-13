"القومية للأنفاق" تكشف عن موعد تشغيل الخط الثالث للمترو.. وتؤكد: 25 جنيهًا إلى العاصمة الإدارية

كتب- نشأت علي:

أعلن اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن بداية تشغيل الخط الثالث للمترو يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو؛ حيث يبدأ من عدلي منصور مرورًا بروكسي مصر الجديدة والعباسية والعتبة ومحطة ناصر والزمالك والكتكات؛ ومنها يتفرع شمالًا إلى إمبابة وجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي؛ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.

وتساءل النواب: "لو عايز أروح العاصمة الإدارية، هدفع كام؟"؛ ليرد رئيس الهيئة: "من التحرير إلى عدلي منصور 10 جنيهات، ومن عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية (القطار الكهربائي الخفيف) 15 جنيهًا، وهذا يعني إجمالي التكلفة 25 جنيهًا".

وكشف رئيس الهيئة عن مشروع مونوريل الغرب وشرق النيل بطول ١٠٠ كيلومتر.. وتشمل المرحلة الأولى ١٧ محطة، والقطار الكهربائي في المرحلة الثالثة داخل العاصمة، ويشمل الكاتدرائية والكيان العسكري والمدينة الرياضية، وحتى محطة العاصمة، بينما المرحلة الرابعة يصل فيها المترو إلى العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ المرحلتَين حاليًّا.

ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المرحلة الخامسة هي القطار الكهربائي الخفيف، ويصل إلى المدينة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأن هناك مرحلة تُدرس حاليًّا ليكون هناك امتداد من محطة الحافلات حتى مطار العاصمة، مشيرًا إلى أن الخط السادس يبدأ من المرج ويصل إلى المعادي عبر القطار الكهربائي.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام عن نصيب التجمع الخامس، ورد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "المونوريل سيصل إلى التجمع.. الخط الرابع المرحلة الثانية منه داخل التجمع من عند كلية الشرطة.. والخط السادس أُضيف له؛ بحيث يكون من المعادي ويقطع الطريق الأوسطي مع النرجس".

وتابع رئيس الهيئة: "بالنسبة للقطار السريع، هو ممر موازٍ لقناة السويس، لخدمة الموانئ الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربك موانئ البحر الأحمر بالأبيض"، لافتًا إلى أن القطار السريع يتم تنفيذه على طول 2000 كيلومتر، و(شغالين في الخطَّين الأول والثاني).