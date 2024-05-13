بدء العد التنازلي.. أحدث 18 صورة لمحطات المترو الجديدة قبل تشغيلها للجمهور

كتب- محمد نصار:

يبدأ خلال 48 ساعة من الآن، التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" .

وأوضحت وزارة النقل، أنه اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 سيبدأ التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C"، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر.

ويمتد هذا الجزء من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطات، على النحو التالي:

1- 3 محطات نفقية هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول العربية).

2- محطة سطحية وهي بولاق الدكرور.

3- محطة علوية وهي جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل الإنارة والتكييف والتهوية ومكافحة الحريق وغيرها، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وأعلنت وزارة النقل، أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء من الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور.