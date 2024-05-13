بعد انتقادات ضعف الإيرادات.. رئيس "قناة السويس": تأثرنا باضطرابات البحر الأحمر

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استيائه من ضعف إيرادات قناة السويس، قائلًا: "إجمالي إيرادات قناة السويس آخر 10 سنوات بلغ 56 مليار دولار، وهو رقم قليل جدًّا، على اعتبار أنها ملتقى العالم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة قناة السويس عن العام المالي 2024- 2025.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، عن أسباب دخول أموال وإيرادات القناة في عمل مشروعات غير تابعة للهيئة.

ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة بما حدث مؤخرًا من حالة استفزاز للمصريين -حسب وصفه- بعد أزمة اقتصادية شديدة، والتي تتعلق بعمل توسعة للمجرى الملاحي؛ إلا أنه تم التراجع عن هذا التصريح.

وتساءل النائب عن سبب عدم استغلال جانبَي القناة في عمل مشروعات تضاعف أرباح القناة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم إلا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال إمام: "أكثر ميزة للرئيس السيسي أنه يأخذ قرارات حاسمة وقاطعة، وأطالب القيادة السياسية باستغلال هذه المسألة.. واستغلال فائض إيرادات الهيئة في تلك المشروعات".

ورد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قائلًا: "بالنسبة إلى المشروعات اللي بنعملها خارج الهيئة، فهذا يستهدف تحقيق الأرباح، فكل المشروعات التي نقوم بعملها هدفها تحقيق الربح.. احنا مش بنحط فلوس الهيئة في أي مكان وخلاص.. ده بيحصل بعد دراسة جدوى، والتأكد من أن له عائدًا ودخلًا".

وتابع ربيع: "عاملين مشروعات مع تحيا مصر، وهذا يحقق دخلًا لقناة السويس، وكذلك مع وزارة النقل والموانئ التابعة لها؛ من خلال التكريك، وهو يزيد عدد الحاويات، وبالتالي ارتفاع دخل القناة".

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تحافظ على الـ40% من الإيرادات التي تحصل عليها من إجمالي إيرادات القناة، وتقوم باستثمارها لتعظيم دخلها.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "أما في ما يخص المشاريع على جانبي القناة، فرد رئيس قناة السويس: "هذا له بُعد أمني.. ومرتبط بهاجس أمني في سيناء.. وليس بالسهولة إننا نعمل عليها مشروعات استثمارية حاليًّا".

وأشار الفريق أسامة ربيع، بشأن إيرادات قناة السويس، إلى الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات القناة.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن القناة قبل تلك الاضطرابات حققت زيادة سنوية في إيرادات القناة وفي عدد السفن المارة؛ لكن في ما بعد الأزمة ظهرت التأثيرات بداية من شهر يناير 2024.