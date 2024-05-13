وزير التعليم العالي: افتتاح 7 مستشفيات جامعية جديدة خلال الفترة المقبلة

كتب- نشأت علي:

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم افتتاح 7 مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الخاصة؛ تمثل إضافة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالإضافة للمستشفيات الجامعية القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد.

وقال د. سامي هاشم إن لجنة التعليم كانت قد أصدرت توصيات بزيادة مخصصات دعم المستشفيات الجامعية بقيمة 3 مليارات جنيه لشراء المستلزمات وما يتعلق بالمستشفيات.

وعقب د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية أن وزارة المالية صرفت فقط مليار جنيه و٤٠٠ مليون جنيه من المبلغ المخصص.