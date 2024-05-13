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السيسي يتحدث عن الحل لتجاوز مشكلة الدولار في مصر

01:35 م الإثنين 13 مايو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تجاوز مشكلة الدولار في مصر يكون من خلال الاعتماد على المنتج المحلي.

وقال السيسي، خلال افتتاح موسم حصاد مشروع مستقبل مصر الزراعي، الاثنين:" لو عاوزين تتجاوزوا مشكلة الدولار في مصر، لازم المنتج المحلي يكون ضخم جدا علشان يغطي احتياجات البلد، وتقدر تصدر بره".

وتابع الرئيس السيسي: لما نتكلم على 4 ملايين فدان، تقريبا الدلتا 2 مليون فدان يعني 3 أو 4 محافظات كبار، زي البحيرة اللي فيها زراعات ضخمة، 2 مليون فدان رقم ضخم، عشان كده كان لا بد بنيته الأساسية عشان أولا يتعمل تخطيط وتنفيذ مركزي، مقدرش أقول لحد أنت تزرع 50 ألف فدان طب أعمل لك محطة رفع واحدة، بعد ما نعمل ده كله، بقول للمستثمرين المياه بالنسبة لنا تحدي كبير، كل نقطة مياه درجة ملوحتها مناسبة لكل زراعة خسارة عليا لما تهدر مني في زراعات أقدر ازرعها بحجم مياه أقل.

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