حدث ليلا| زيادة كبيرة في أراضي الاستصلاح الزراعي.. وتشغيل مترو جامعة القاهرة قبل افتتاحه

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"ما كل هذه الكراهية".. يوسف زيدان يرد على مرتضى منصور وبكري بشأن "تكوين"

رد الدكتور يوسف زيدان، على كل من مرتضى منصور والإعلامي مصطفى بكري، وذلك بعد الدعوى المستعجلة التي رفعها منصور والبيان العاجل من مصطفى بكري بشأن تأسيس مركز تكوين.

وكتب "زيدان" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما كلُّ هذه الكراهية تجاه التفكير والعقلانية وإعادة النظر في المفاهيم العامة.. وكيف يمكن أن تتقدَّم بلادنا على هذا الطريق المفروش بالأشواك؟".

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صور بالقمر الصناعي.. كيف زادت أراضي الاستصلاح الزراعي من ٣٠ ألف فدان إلى ٨٠٠ ألف فدان خلال 8 سنوات؟

يُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم بمجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات (الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية).

وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام ٢٠١٧ بمشروعات استصلاح زراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعات الدقيقة.

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حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار ورياح واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين 13 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إنه يسود حالة الطقس غدًا، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

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19 صورة من افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد، منها مساجد الصحابة وآل البيت.

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فيديو جوي و15 صورة من أعمال تشغيل مترو جامعة القاهرة قبل افتتاحه الأربعاء المقبل

تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال التشغيل التجريبي للجزء الأخير من المرحلة الثالثة والأخيرة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك قبل التشغيل الرسمي لهذه المحطات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 15 مايو 2024.

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق، مقطع فيديو من داخل محطة جامعة القاهرة حيث تجرى تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث "3C" بدون ركاب.

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