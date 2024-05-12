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صور بالقمر الصناعي.. كيف زادت أراضي الاستصلاح الزراعي من ٣٠ ألف فدان إلى ٨٠٠ ألف فدان خلال 8 سنوات؟

10:43 م الأحد 12 مايو 2024
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    الدلتا الجديدة
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    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى
  • عرض 10 صورة
    مشروعات الاستصلاح الزراعى

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كتب- محمد عبدالناصر:
يُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم بمجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات (الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية).

وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام ٢٠١٧ بمشروعات استصلاح زراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعات الدقيقة.

وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعى حتى استطاع ترك بصماته في صحارى مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى المستصلحة بنهاية عام ٢٠٢٣.

والصورة التالية توضح كيف زادت المساحة من ٣٠ ألف فدان إلى ٨٠٠ ألف فدان خلال 8 سنوات؟

حيث كانت البداية بـ 30 الف فدان، ثم وصلت لـ 350 ألف فدان في 2022، ثم 600 ألف فدان في 2023، وفي 2024 وصلت لـ 800 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل مساحة الأراضي لـ 1.6 مليون فدان في 2025، و4.5 مليون فدان في 2027

مشروعات الاستصلاح الزراعى الدلتا الجديدة التنمية المستدامة مستقبل مصر
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