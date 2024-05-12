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بعد قليل.. قطع المياه عن شبرا الخيمة بالكامل لمدة 6 ساعات

10:16 م الأحد 12 مايو 2024

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيام شركة الصرف الصحى بأعمال صيانة طارئة، الأمر الذى سيؤدى إلى إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن جميع مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم).

وأضافت الشركة، أن قطع المياه اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الاحد الموافق 12-5-2024 وحتى الساعة السادسة صباح غدا الاثنين الموافق 13-5-2024 ولمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

مياه شبرا الخيمة مياه القليوبية قطع المياه
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