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برلماني يكشف تأثير إشراك القطاع الخاص بإدارة المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة - (فيديو)

07:24 م الأحد 12 مايو 2024

محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب

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كتبت- داليا الظنيني:

علق النائب محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية، قائلاً: إن أهمية القطاع الخاص تكمن في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ومن ثم تحقيق أرباح.

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن أهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي ستجعل العلاج على نفقة الدولة لمن يستحق بالفعل، وبدرجة أعلى من الدرجة الحالية.

وأشار البرلماني، إلى أن وزارة الصحة المصرية ليست سيئة بالمعنى المعروف، فالمشكلة التي يعاني منها هو أنه صالح لفئة قليلة جدًا من الأعداد الهائلة المصابة، وهو ما ينتج عنه تقصير في تقديم بعض الخدمات للمواطنين.

وتابع: دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، يعتبر من الأشياء الهامة والضرورية جدًا لتحسين تقديم الخدمات للجمهور، وكان في البداية دخوله "مرعب"، لأنه دخل بدون ضوابط محدودة للتسعير والمعاملة.

ولفت النائب محمد صلاح، إلى أن القطاع الخاص يرتكز حاليًا بنسبة تصل إلى 80 % في العاصمة الإدارية الجديدة، واستراتيجية وزارة الصحة تستهدف توزيع مشاركة القطاع الخاص بجميع المحافظات.

النائب محمد صلاح القطاع الخاص المستشفيات الحكومية وزارة الصحة المصرية
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