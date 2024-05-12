إعلان

BBC

أمين الفتوى: التوسل بالنبي فى الدعاء مُستحب -(فيديو)

07:24 م الأحد 12 مايو 2024

الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم التوسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا مانع بالتوسل بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى الدعاء وكثير من الفقهاء والعلماء، من تحدثوا فى هذه الأمور باستفتضة كبيرة وحثوا على التوسل بالنبي".

وتابع: "الفقهاء حثوا على أن نقدم ونختم الدعاء بالصلاة على سيدنا رسول الله، لأنها الدعاء المقبول دائما، لأن الصلاة على النبي مقوبولة، فإذا قبل الله أول الدعاء وأخره، قبل الله الدعاء الذى أوسطهما".

علي فخر التوسل بالنبي الدعاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني يكشف تأثير إشراك القطاع الخاص بإدارة المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة - (فيديو)

إعلان

إعلان

* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق