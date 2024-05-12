غدًا.. وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزرات والجهات المعنية؛ لمُناقشة مشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره.

وقال "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

ووفقاً لبيان "العمل, يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".