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BBC

حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": أمطار ورياح واضطراب الملاحة

04:31 م الأحد 12 مايو 2024
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    مشهد من سقوط الامطار
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    سقوط الامطار
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    خلال سقوط الأمطار
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    جانب من سقوط الأمطار
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    أثناء سقوط الامطار
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    آثار سقوط الامطار
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    الامطار
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    مشهد من سقوط الامطار
  • عرض 13 صورة
    سقوط الامطار
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    جانب من سقوط أمطار على الطريق
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    خلال سقوط الأمطار
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    أمطار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين 13 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إنه يسود حالة الطقس غدًا، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الإثنين، تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غدًا الإثنين، يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى تأثر حالة الطقس غدًا باضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س.

أمطار الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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