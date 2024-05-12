"الأهرام" تطبع 100 ألف نسخة.. رئيس "الوطنية للصحافة" يكشف خطة تعظيم موارد الصحف

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي بغت ١.٢ مليار جنيه بدلًا من ٥٩١ مليون جنيه في العام الماضي.

وأعلنت الدكتورة درية شرف الدين عدة توصيات؛ من بينها تبني اللجنة تشريعًا يعالج أزمة مديونية المؤسسات الصحفية لدى الضرائب، وزيادة برامج التطوير والتدريب للصحفيين.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية تعتمد على مواردها الذاتية، وإنه تم زيادة في الإيرادات من ٢.٢ مليار إلى ٣ مليارات جنيه تقريبًا، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة؛ بداية من كورونا وحتى نتائج التعويم الأخيرة، والتي ارتفع فيها سعر طن الورق من ٥٠٠ دولار إلى ١٣٠٠ دولار للطن، نتيجة زيادة سعر صرف الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى ما يقرب من ٤٩ جنيهًا للدولار الواحد.

وأكد الشوربجي، في ما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات القومية، أن الديون المتراكمة على المؤسسات هي ديون سيادية وليست تجارية؛ فالديون التجارية تم سدادها بالكامل، وهي (صفر)، بينما الديون السيادية هي ديون متراكمة على المؤسسات لدى كل من الضرائب والتأمينات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه في ما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات لدى التأمينات، أنه تم توقيع برتوكول مع التأمينات، وتم سداد ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه ديونًا متراكمة على ٥ مؤسسات صحفية.

وأشار الشوربجي إلى أن الضرائب المتراكمة على المؤسسات القومية لـ"الضرائب"، هي متراكمة من الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وسببها الرئيسي هي ضريبة الدمغة المقررة على الإعلانات، والتي تصل نسبتها إلى ٣٦٪؜ على كل إعلان.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لجنة الإعلام بالوقوف بجوار الهيئة؛ لاستصدار تشريع يساعد المؤسسات القومية على الانتهاء من مديونيتها من الضرائب.

وأشار الشوربجي إلى أن هناك تطويرًا كبيرًا تشهده المؤسسات القومية؛ خصوصًا في المشروعات الرقمية والتحولات الإلكترونية (الديجيتال)، وربط الصحف الورقية بالمواقع الإلكترونية، مع الحفاظ على الجرائد الورقية لـ(الأهرام، والأخبار، والجمهورية).

وأوضح الشوربجي أن هناك دعمًا للمشروعات الاستثمارية؛ لأنها في غاية الأهمية، وتمثل موارد دخل مهمة لهذه المؤسسات؛ فعلى سبيل المثال جامعة الأهرام الكندية تمثل أهمية بالغة لجريدة "الأهرام"، فإيرادات الجامعة الكندية بلغت ٩٥٠ مليون جنيه، ونستهدف زيادة الإيرادات أكثر من ذلك؛ خصوصًا أنه سنفتتح ٣ كليات جديدة؛ الطب والتمريض والعلوم الطبية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن اعتماد الموازنات، إنه يتم اعتماد الموازنات، والمؤسسات الصحفية مقبلة على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وستجري مؤسسة "الأهرام" انتخاباتها غدًا الإثنين.

وأكد الشوربجي أنه في الماضي "الأهرام" كان يطبع ٣٠٠ ألف نسخة، والعدد الأسبوعي ٧٠٠ ألف نسخة، أما الآن فننتهج سياسة بعدم طبع أعداد كبيرة؛ لتقليل التكاليف؛ فـ(الأهرام) يطبع ١٠٠ ألف نسخة، والمرتجع ١٠٪؜، ويتم اتباع سياسة توزيعية جيدة من خلال تخصيص نقاط توزيع أكثر .