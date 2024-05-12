ازاي توجيه الرئيس لم ينفذ؟!.. "خطة النواب" تنتقد "المالية" بسبب موازنة تكافل وكرامة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال شريف رفاعي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم اعتماد 39.4 مليار جنيه مخصصات لوزارة التضامن في الموازنة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب فخري الفقي.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هل فلوس تكافل وكرامة الزيادة اللي وجَّه بها الرئيس السيسي، وصلت لأصحابها؟".

ورد رفاعي: "فلوس تكافل وكرامة لم تصل كاملة، ففي فبراير الماضي كان الرئيس وجه بمليار و700 مليون جنيه، لكن لم ينفذ".

واستنكر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ذلك قائلاً: "ازاي توجيه من رئيس الجمهورية لم ينفذ؟ ومع مين؟ مع الناس الغلابة؟!"، مضيفًا: "قُل لي عدد الأُسر المستفيدة وكم ستحصل الأسر بعد توجيهات رئيس الجمهورية؟"، معقبًا: "ما تقوليش حاطّه في الاحتياطي".

ورد ممثل "المالية": "الاحتياطي عملية تنظيمية فقط"، مشيرًا إلى أن اعتماد تكافل وكرامة 40 مليار جنيه؛ منها 33 مليار جنيه تأشيرات خاصة للإتاحة، وهي عملية تنظيمية فقط.

ورد حسام الزمر، استشاري برنامج تكافل وكرامة، بأن الزيادة في البرنامج كانت 15%، و"المالية" أرسلت المبلغ؛ لكن سيتم استكماله في شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه تم إرسال جواب لوزارة المالية للأرقام المتبقية لصرف الزيادة، والمفترض أن ترسل 4 مليارات و133 مليون جنيه، لكن أول شهر "أبريل" أرسلت 3 مليارات و160 مليونًا وكذلك الأمر في شهر مايو.

وعاود ممثل "المالية" رده، مؤكدًا: جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرفوا الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي. وحول تجميد معاش تكافل وكرامة، قال حسام الزمر: "بناء على البحث الدائم، هناك أُسر يتم تجميد مستحقاتها لبحث إجراءات معينة؛ لأن بعض المستفيدين تكون لديهم سيارة أو أرض، وفي هذه الحالة يتم تجميد المعاش، وفي حال ثبوت أنه مستحق يتم صرف المستحقات كاملة".