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عقب افتتاح مسجد السيدة زينب.. "الأعلى للطرق الصوفية" يوجه الشكر للرئيس السيسي

02:21 م الأحد 12 مايو 2024

افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضاء المجلس والمريدين الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين.

وبحسب بيان، الأحد، اشاد القصبي بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، معربا عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة الصالحين. ووجه الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وجميع مساجد أل البيت مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت.

وأكد القصبي حرص القيادة السياسية الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير.

وأشار إلى أن ترميم وتطوير مسجد السيدة زينب رضى الله عنها تم في وقت قياسي مثل غيره من مساجد آل البيت فأصبح تُحفة معمارية.

افتتاح مسجد السيدة زينب الأعلى للطرق الصوفية الرئيس السيسي الدكتور عبد الهادي القصبي
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