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عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري بشأن تمكين

02:19 م الأحد 12 مايو 2024

الدكتور عبدالله رشدي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الداعية الدكتور عبدالله رشدي، إن الإعلامي عمرو أديب طرح اسمه لإجراء حوار بينه وبين تكوين - يقصد إسلام بحيري.

وأضاف "رشدي"، خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن إسلام بحيري أبدى استعدادَه لإجراء الحوار.

وتابع الداعية الدكتور عبدالله رشدي: أنا أيضًا مستعد متى حُدد الوقتُ لذلك إن شاء الله في ضيافة عمرو أديب في برنامجه.

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الدكتور عبدالله رشدي مناظرة إسلام بحيري تكوين
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