مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد

كتب- نشأت علي:

وقف مجلس الشيوخ دقيقة حدادًا على النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ؛ الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، وقام أعضاء المجلس بقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا عليه .

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب عبد الخالق عياد، قائلًا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعي الزميل العزيز عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ؛ الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء.

وعمل المهندس عبد الخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب، حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.

وانتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعي الحالي، وتولى رئاسة لجنة الطاقـــة والبيئـة والقوى العاملة حتى وفاته.