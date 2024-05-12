19 صورة.. 3 أيام على بدء التشغيل التجريبي للمترو بـ"الركاب" من "التوفيقية" حتى "جامعة القاهرة"

كتب- أحمد السعداوي:

قالت وزارة النقل إنه تقرر بدءًا من صباح الأربعاء 15 مايو 2024، التشغيل التجريبي بـ(الركاب) للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث 3C ، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور؛ والذي يشمل 5 محطـات؛ 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول)، ومحطة سطحية هي بولاق الدكرور، ومحطة علوية هي جامعة القاهرة.

ونوهت الوزارة بأن ذلك يأتي بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء؛ والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به، مثل (الإنارة- التكييف- التهوية- مكافحة الحريق...)؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .

ويكون بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث، قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج، وجنوباً حتى جامعة القاهرة؛ وحيث يمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة، وتم تنفيذه على أربع مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق- خطي المونوريل- القطار الكهربائي الخفيف)؛ حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتَي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل، في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية، ويشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة وإمبابة على مساحة نحو 24 فدانًا، وتتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات- والسلام التي تعتبر من كبرى الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا، ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).