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BBC

مدبولي: نراقب الدين العام ووضعنا قيودا على النفقات الحكومية

11:07 ص الأحد 12 مايو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالأمور المعنية بالنقد فإنه من خلال الأهداف التي قمنا بوضعها فإننا نراقب الدين العام.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية": نحاولنا أيضًا أن نكون أقل من 80 % من الناتج القومي المحلي خلال العامين القادمين حتى 2027.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: وضعنا الكثير من القيود الخاصة بالمصروفات والنفقات الحكومية.

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الدكتور مصطفى مدبولي الدين العام النفقات الحكومية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية
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