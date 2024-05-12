أبرزها سعر صرف مرن.. مدبولي يكشف ركائز الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، أول ركائز الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد أن يكون هناك سعر صرف مرن، والسياسات الخاصة بالنقد وتقليل النفقات العامة على البنية التحتية وبعض البرامج القومية الأخرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد أيضًا على تشجيع القطاع الخاص بأن يلعب دورًا مهمًا وقياديًا في التنمية الاقتصادية، ووضع أهداف طموحة في قطاع الاستثمار والقطاع الخاص، وأن يلعب القطاع الخاص دوره بنسبة تصل إلى 65 % خلال الفترة المقبلة.

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