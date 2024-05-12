"أحب رسول الله".. ماذا قال سلطان البهرة في افتتاح مسجد السيدة زينب؟

كتب- مصراوي:

ألقى السلطان مفضل سيف الدين، سلطان البهرة، كلمته، التي أعرب فيها عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الرشيدة والشعب الكريم على إجازة بناء هذا المقام الطاهر من جديد لسيدتنا زينب ابنة الإمام علي ابن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول-صلى الله عليه وسلم، وشقيقة الإمامين الحسن والحسين.

وقال السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند- في كلمته عقب افتتاح مسجد السيدة زينب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن "السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة فهي عقيلة بني هاشم وهي العالمة الفاضلة التقية العفيفة الصابرة المحتسبة وهي التي شهدت في كربلاء جبهة أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين، وهي التي بعد شهادته بعون الله اختارت أرض مصر سكنا لها مخبرة بفضل مصر وأهلها، حيث قالت "يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل مصيبة مخرجا ومن كل ضيق فرجا".

وأضاف سلطان طائفة البهرة بالهند: "أقول بكل فخر واعتزاز إنني أحب رسول الله وأهل بيته الكرام حبا ثمينا، واحب كل من يحبهم واسأل الله تعالى بحق رسول الله وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا"، داعيا الله أن ينعم على الرئيس السيسي بكامل الصحة والعافية، وأن يوفقه في خلال الفترة الرئاسية الجديدة. كما دعا لأهل مصر بالأمن والاستقرار والسلام والازدهار، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه هذه الفرصة السعيدة بأن يشارك أهل مصر في هذا الافتتاح.

وأعرب سلطان طائفة البهرة بالهند- في ختام كلمته- عن تقديره لمساعي أجهزة الدولة المتعددة وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف المصرية، التي تبذل جهودها الحثيثة تحت توجيهات الرئيس السيسي السامية لعمارة بيوت الله.