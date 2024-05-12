إعلان

BBC

اليوم.. الاجتماع الأول للجان المؤتمر العام السادس للصحفيين

08:00 ص الأحد 12 مايو 2024

نقابة الصحفيين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجان الثلاث "مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية"، للإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن تعمل اللجان على وضع آليات عمل كل لجنة وجدول أعمالها واختيار الشخصيات المدعوة للمشاركة في مناقشاتها، وتحديد مقرر اللجنة ومنسق أعمالها لربط أعمالها بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة التي ستقوم النقابة بتشكيلها خلال الأيام المقبلة.

‎وكان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد قرر تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفي.

‎ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات

نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحفيين الاحتفال بيوم الصحفي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر

إعلان

إعلان

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"
منها حبس سائق النقل.. 3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حادث "دائري المنيب"