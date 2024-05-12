نشرة منتصف الليل| مصر تحذر إسرائيل من سيطرتها على معبر رفح.. وحقيقة حريق بإحدى قطارات المترو

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

مترو الأنفاق يكشف حقيقة حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس

نفى أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس بالخط الأول.

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أول تعليق من رئيس الوفد بعد قراره بإلغاء تعيين مساعديه

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حيثيات قراره بإلغاء تعيين مساعدي رئيس الحزب بداية من اليوم.

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"السياحة": إطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل (سارية لمدة 5 سنوات)

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال أيام سوق السفر العربي 2024 (ATM)، عدة لقاءات رسمية ومهنية مع عدد من مسؤولي الهيئات السياحية ومنظمي الرحلات.

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مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح.

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مصر تحذر إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح

أفاد مصدر رفيع المستوى، أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

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يناقشه الشيوخ غدًا.. تفاصيل طلب مناقشة بشأن مراكز التنمية الشبابية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة غدًا طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

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"الصحفيين" ترفض قرار "الأوقاف" بمنع تصوير الجنازات

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، ويشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.

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أضخم محور مروري.. فيديو و25 صورة ترصد مسار محور الفريق كمال عامر

يُعد محور الفريق كمال عامر من أضخم المحاور المرورية المصرية التي تم إنشائها، ويربط بين شمال وجنوب وغرب محافظة الجيزة، ويساهم في اختصار زمن الوصول.

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تحذيرات عاجلة من "الجيزة" للطلاب قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024

حذرت محافظة الجيزة، من اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش للطلاب والملاحظين.

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الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة

حددت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن عددًا من الأوراق المطلوبة للحصول على الموافقة على تقنين البناء المخالف، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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