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خبير بالشؤون الإسرائيلية: التواجد الاسرائيلي في معبر رفح الفلسطيني رمزيا ولا يمثل تهديدا فعليا

09:11 م السبت 11 مايو 2024

الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر وال

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن محور صلاح الدين "فيلادلفيا" يقع داخل أراضي غزة أو الأراضي الفلسطينية وهو مشمول بالمنطقة "د" على الحدود الإسرائيلية.

وأضاف "عسيلة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الوضع القائم الآن هو كان قائما قبل 2005 من انتشار خفيف وقوات مشاة وآليات عسكرية خفيفة في هذه المنطقة.

وأوضح أن التواجد الاسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان رمزيا للغاية ولا يمثل تهديدا فعليا ولكن تهديد غير مباشر إذا تطور الوضع ولكن لا توجد علاقة ما دام لم ينتج عنه تهديدات، معلقا: "في تجاوز حصل وهذا التجاوز غرضه الحصول على صورة والاحتلال موجودين في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهذا ممكن يصدر عنه تهديد ولذلك مصر واقفة وحاسمة لرفض اي تهديدات بالأمن القومي المصري".

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تأمين ادخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني وكثفت طلعتها الجوية وما زالت تلح على ضرورة عودة معبر فح للعمل.

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