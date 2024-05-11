بعد اتهامها بنشر الإلحاد.. "تكوين": سنرد في الوقت المناسب وندعو إلى الاطلاع على أهدافنا

كتب- عمرو صالح:

نشرت مؤسسة "تكوين" الفكرية، اليوم السبت، منشورًا على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، ناشدت فيه الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام، قائلةً "إن تكوين لا يمثلها ولا يتحدث باسمها إلا أعضاء مجلس الأمناء"، موضحةً أن "الرد على اتهامها بنشر الإلحاد وهتك السيرة النبوية، سيكون في الوقت المناسب الذي تحدده المؤسسة".

ودعت المؤسسة، خلال منشورها، الجماهير إلى قراءة أهداف المؤسسة والاطلاع على محتواها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت مؤسسة "تكوين" قد تعرَّضت إلى موجة من الاتهامات، عقب حفل إعلان تدشينها بأحد فنادق القاهرة؛ منها هتك السيرة النبوية الشريفة، ونشر الإلحاد، ومحاربة السامية الدينية .

وتضم مؤسسة "تكوين" الفكرية، عددًا من الشخصيات العامة والكتاب والمفكرين؛ أبرزهم إبراهيم عيسى، وفاطمة ناعوت، ويوسف زيدان، وإسلام بحيري.

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