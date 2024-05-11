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نقيب الأطباء يطالب بتشديد عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية

01:27 م السبت 11 مايو 2024

الدكتور أسامة عبدالحي

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كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بضرورة تشديد عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل يوم الطبيب المصري، الذي تحتفل به النقابة اليوم، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعدد من المسؤولين والأطباء.

وقال "عبدالحي"، إن استمرار وقوع حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية والأطباء في المستشفيات "أمر غير مقبول" ولا يحدث في أي دولة بالعالم بهذا الشكل.

وأوضح نقيب الأطباء، أنه من الضروري توفير بيئة عمل آمنة للطبيب حتى يشعر بالأمان الوظيفي، سواء في سكن الأطباء، أو توفير وجبات غذائية صحية لهم ليستطيع تقديم خدمة طبية جيدة للمريض المصري.

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الاعتداء على الأطقم الطبية
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