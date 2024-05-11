هدم 10.8 ألف مبنى.. انتهاء الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء حملات الموجة الــ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 9 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

وقال اللواء هشام آمنة، في بيان السبت، إن الحملات تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم للتعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف وزير التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ22 الثلاث في استرداد 2.3 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة 3840 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانًا بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ22 لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت 20 أبريل الماضي واستمرت حتى يوم 9 مايو الجاري 2738 مبنى على مساحة 754 ألف متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة 1079 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2480 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة 120 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 600 فدان بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التقرير، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 158 حالة بناء مخالفة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد 58 ألف متر مربع بإجمالي 452 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 47 ألف متر مربع بإجمالي 89 حالة بناء مخالف.

بينما كانت أكثر المحافظات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود المحافظة في استرداد 1747 فدان أراضي زراعية بعد إزالة 20 حالة، تليها محافظة الشرقية التي استردت 205 أفدنة زراعية بإجمالي 142 حالة، ثم محافظة دمياط واستردت 172 فدانًا بعد إزالة 10 حالات مخالفة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ22، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمني في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ22 بكل قوة وحسم واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف، حيث تم رصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الثانية بلغ 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانًا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانًا بمحافظة بورسعيد.

بينما نجحت الدولة خلال المرحلة الأولى في استرداد 964 ألف متر مربع في جميع المحافظات بعد إزالة 4769 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة، كما تم استرداد 3808 أفدنة بعد إزالة 1441 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد.