"سيرين عبدالنور أنانية".. أبلة فاهيتا تجيب عن ٢٥ سؤالا وتكشف أفضل لقاء أجرته

حلّت الشخصية الكارتونية ومقدمة برنامج "الدوبلكس.. أبلة فاهيتا" ضيفة على فقرة 25 سؤالاً، خلال الفقرة الأسبوعية مع الإعلامية سارة دندراوي والتي تستضيف خلالها نجماً وتوجه له 25 سؤالاً، ومن الضروري أن يجيب عليها بسرعة وعفوية.

وأجابت أبلة فاهيتا على الأسئلة بطريقة سريعة وساخرة كعادتها، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت أبلة فاهيتا إنها تتمنى الزواج من كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أنها ستبعد عنه جورجينا وتُعيدها إلى بداياتها كبائعة في محلات Gucci.

وردت أبلة فاهيتا عن الشخصية التي انبهرت بها إيجابًا بأنها الفنانة فيفي عبده، أما سلبًا فهي سيرين عبد النور، متابعًا: "طلعت أنانية وبتغير على جوزها.. طوحتني على جنب".

وأكملت: مسلسل ابلة فاهيتا دراما كوين على نيتفليكس إترجم لأكثر من 20 لغة وأقدر أقول وصلت للعالمية، وكلمة (يا باشا) فقدت معناها، وكتابي الجديد سيكون عنوانه (أرملة بلا حدود).

وتابعت: الإعلاميات ميقدروش ينافسوني، معندهومش اللي عندي، أنا حقيقية، هن على القناة بشكل وفي الأفراح بشكل تاني وفي العزا بشكل تالت خالص، مضيفة: "علاقتي بوائل كافوري تعرضت لشرخ كبير، وأدوار غادة عبد الرازق الجدية بتموتني من الضحك".

وردًا على سؤال هل تفكر أبلة فاهيتا في الاعتزال، قالت: "طول ما الواحدة فيها نفس وعندها عطاء وأخصائي تجميل شاطر لا يمكن تفكر في الاعتزال".

وعن أفضل حوار أجرته مع نجوم الفن، أجابت: "أجمل مقابلة عملتها كانت مع الفنانة فيفي عبده، عملنا حلقة للتاريخ وخليتها تغني أغنية بالإنجليزي للمطربة وردة، ولكن الحلقة اتمنعت من العرض".

تجدر الإشارة إلى أنّ أبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يُقدِّمها الشاب المصري حاتم الكاشف، درس المسرح وسافر إلى أميركا لإكمال دراسته الفنّية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية.