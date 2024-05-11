حج 2024.. "السياحة" تُحذر من الكيانات الوهمية والتأشيرات المخالفة - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنه يوجد عدد من المشكلات بـ حج 2024 للعام الحالي؛ نتيجة تأشيرات الزيارة المخالفة.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الكيانات الوهمية منتشرة بشكل كبير وأعداد كبيرة من المواطنين لا يعلمون الفرق بين تأشيرة الزيارة وتصريح العمرة.

وأكد عضو اللجنة الفنية للحج، أن التعليمات هذا العام واضحة من السعودية بمنع دخول مكة المكرمة دون تصريح لأداء حج 2024.

وأوضح، أنه يتواجد بالسعودية 200 ألف شخص منذ شهر رمضان بتأشيرة الزيارة؛ لأداء مناسك الحج هذا العام 2024، مضيفًا :"لن يستطيعوا أداء الحج وسيتم ترحيلهم".

وأشار "السيسي"، إلى أن حج 2024 هذا العام يواجه مشكلات في المطارات هذا العام؛ نتيجة السفر باستخدام تأشيرات زيارة.

من جانبه، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما يحدث بالمطارات الرسمية لحج هذا العام 2024 مشكلة كبيرة.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يوميًا هناك أعداد كبيرة تطلب من شركات السياحة "باركود".

وأوضح "عضو غرفة شركات السياحة"، أن الأعداد مرتفعة جدًا وحتى الآن وصلت إلى ما يقرب من 150 ألف شخص، ويوميًا تصل إلى 4 آلاف شخصًا يذهبون إلى المطارات بتأشيرة الزيارة؛ للسفر إلى السعودية لأداء مناسك حج 2024.

وتابع: "محدش يقدر يشيل حاج راح هناك توفى لأنه مش نظامي، أو تعرض إلى إحدى الأمراض، والناس دي بتترمي ف الشارع، والسمسار يهيأ لهم أن الجو مطمئن مثله مثل الحاج السياحي تمامًا".

وفي نفس السياق، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن حج 2024 هذا العام يواجه عددًا من المشاكل نتيجة انتشار الكيانات الوهمية وغير المرخصة وإقناعهم المواطنين أن تأشيرة الزيارة تصلح للحج.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الحج هذا العام 2024 سيواجه كوارث في المطارات؛ نتيجة لعدم وجود برنامج تنظيمي.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب مواجهة الكيانات غير المرخصة والوهمية والقضاء على وجودها.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت، أنه اعتبارًا من يوم 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.

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