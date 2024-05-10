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محمود مسلم: مساس إسرائيل بأمن مصر القومي سيدفع لإنهاء اتفاقية كامب ديفيد

07:19 م الجمعة 10 مايو 2024

الصحفي محمود مسلم

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كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، إن الموقف المصري مبني على ضبط النفس، من أجل إتمام الهدنة وإنقاذ الإخوة الفلسطينيين من هذه الغطرسة الإسرائيلية، لكن إذا صممت إسرائيل على التمادي في الانتهاكات، سيمثل ذلك مساس بالأمن القومي لمصر.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر بلعت الولايات التحدة بشكل واضح بخطورة التصعيد في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مساس إسرائيل بالأمن القومي المصري قد يؤدي لفض اتفاقية كامب ديفيد.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن الأمر الأصعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو انفجار منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تم إلغاء الاتفاقية فهذا يهدد بشكل كبير المنطقة بأكملها.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن من الصعب إبرام أي اتفاقيات أخرى مع الإسرائيليين، حيث أن مصر تحملت الكثير من أجل إتمام الإتفاقية، فالأمن القومي المصري خط احمر، وحذرت مر أكثر من مرة التصعيد في غزة، حتى لا نصل لهذه النقطة.

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