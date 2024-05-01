نشرة منتصف الليل| تدشين اتحاد القبائل العربية بسيناء وتوجيهات للمحافظات قبل شم النسيم وعيد القيامة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، مساء أمس الأربعاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

فتح الشواطئ العامة وحملات رقابية.. توجيهات عاجلة للمحافظات قبل شم النسيم وعيد القيامة

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو الجاري.

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بيان مهم من الحكومة بشأن استيراد السيارات للمصريين المُقيمين بالخارج

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق المجلس على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

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"تحيا مصر": وصول قافلة المساعدات الإغاثية الخامسة للجانب الفلسطيني

أعلن صندوق تحيا مصر وصول قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء ، إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال جسر الإغاثة البري عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.

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الحكومة: دعم الفلسطينيين بـ1800 عملية جراحية و1389 حافلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.

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أراضي الآثار مهددة بالاستيلاء عليها.. "محلية النواب" تنتقد سوء إدارة أملاك الدولة

قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين.

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القوى العاملة بالبرلمان توافق على موازنة التنظيم والإدارة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 فيما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

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مصطفى بكري يعلن تدشين اتحاد القبائل العربية بـ "سيناء"

أعلن النائب مصطفى بكري، تدشين اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم.

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باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.. "التموين": تنفيذ 26 مشروعًا بالمحافظات

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع أكثر من 26 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه.

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تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية – صور

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري، والتي تعد القطاع الأخيرة بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية .

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وزير العمل لـ "مصراوي": رفع رواتب 18 مليون موظف بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه

كشف حسن شحاتة، وزير العمل، أن تم رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص والذي يصل عددهم إلى 18 مليون عامل، من 1200 جنيه عام 2017 إلى 6000 جنيه بداية من مارس الماضي.

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حج 2024.. "السياحة": استلام الخيام بحد أقصى 25 ذو القعدة

واصلت اللجنة الفنية للحج السياحي، اجتماعاتها بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًأ لموسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر.

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