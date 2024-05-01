إعلان

BBC

"أخيرًا حد افتكر".. خالد ابوبكر يعلق على إطلاق اسم "السيسي" على مدينة بسيناء

10:30 م الأربعاء 01 مايو 2024

الإعلامي خالد أبو بكر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن معركة التنمية في أراضي سيناء لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب.

وعلق خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على إعلان اتحاد القبائل العربية تدشين مدينة من الجيل الرابع في سيناء تحمل اسم "الرئيس السيسي".

وقال خالد أبو بكر:"بعد 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي أخيرًا حد فكر يكتب حاجة باسمه.. ولا أدرى هذه التسمية شعبية أم رسمية؟.. لكن الواقع وفقًا لمصادر صحفية نحن أمام مدينة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا :

وزير العمل لـ "مصراوي": رفع رواتب 18 مليون موظف بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه

هل الأصل فى الزواج التعدد أم الافراد؟.. أمين الفتوى يجيب

خالد أبو بكر إطلاق اسم السيسي"على مدينة بسيناء معركة التنمية في أراضي سيناء برنامج كل يوم تدشين مدينة من الجيل الرابع في سيناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": نشاط للرياح وشبورة مائية بهذه المناطق

إعلان

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي رئيسًا شرفيًا لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء
بيان عاجل من النيابة بشأن مقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها في الشارع
تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين