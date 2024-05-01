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رئيس اتحاد القبائل العربية: أسر الشهداء أول سكان مدينة السيسي الجديدة بسيناء

10:04 م الأربعاء 01 مايو 2024

الشيخ إبراهيم العرجاني

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، إن المؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية عُقد في مدينة السيسي بعد أن كانت معقلًا للإرهابيين.

وأضاف "العرجاني" خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "أول ناس هيسكنوا المدينة هم أسر الشهداء إن شاء الله".

وانطلق اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية في مدينة السيسي بالعريش، وتم اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد الذي يهدف لتوحيد الصف ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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