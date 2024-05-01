طلب إحاطة حول البيانات المتضاربة موجه لوزارة البترول بشأن التعدين والذهب

كتب - نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية ورئيس شركة شلاتين، بشأن البيانات المتضاربة التي تصدرها وزارة البترول بخصوص عمليات التعدين وانتاج الذهب في مصر.

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة أن هناك شركات لم تظهر أي تقدم ملموس على مدار سنوات عديدة رغم ذلك لا تزال هذه الشركات تحتفظ بحقوق استغلال مناطق الامتيار التي تم منحها لها، موضحا أن هذا الوضع يثير الشكوك حول إمكانية قيام أشخاص بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب في هذه المناطق ومن ثم تهريب الذهب إلى السودان دون أن تستفيد مصر من ذلك

وفيما يخص منجم إيقات للذهب.

وأشار إلى أنه تم الاعلان عن اكتشاف تجاري لخام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة إيقات ضمن امتياز جبل إيقات بمساحة 176 كيلو متر مربع في تاريخ 29 يوليو 2020 بنسبة استخلاص تصل إلى 95%، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي للذهب بدأ في مارس 2023 بإجمالي احتياطي يقدر ب 1.2 مليون أوقية من الذهب، متسائلا: ما هو حجم الانتاج الفعلي من المنجم حتى الآن؟ وما هي التحديات التي يواجهها المنجم؟ وما الأسس التي منحت على إثرها الامتياز للشركة ؟ بالرغم من عدم وجود خبرات سابقة لشركة، قائلا: هذه الأسئلة مطروحة بحثا عن إيضاحات فقط دون إطلاق اتهامات.