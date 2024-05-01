إعلان

BBC

رئيس القوي العاملة بالبرلمان: العمال وقود التنمية وعماد الأمم وسر ازدهارها

07:36 م الأربعاء 01 مايو 2024

النائب عادل عبد الفضيل عياد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - نشأت علي:

تقدم عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع عمال مصر، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد العمال.

وقال عبد الفضيل، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، إن عيد العمال تحل ذكراه اليوم ويتزامن مع ما تشهده مصر من بناء وتنمية وتعمير وإنجازات ضخمة في كافة المجالات .

وأضاف عبد الفضيل، أن العمال هم وقود التنمية في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، وهم عماد الأمم وسر ازدهارها، لافتا إلى أن عمال مصر المخلصين يواصلون العمل ليلاً ونهارا؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج، مشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلها كل عمال مصر في مختلف قطاعات التنمية.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على دعم العمال وحماية حقوقهم، والتوجيه الدائم بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لهم

رئيس القوي العاملة بالبرلمان عادل عبد الفضيل عياد مجلس النواب العمال وقود التنمية العمال عماد الأمم عيد العمال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طلب إحاطة حول البيانات المتضاربة موجه لوزارة البترول بشأن التعدين والذهب

إعلان

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي رئيسًا شرفيًا لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء
بيان عاجل من النيابة بشأن مقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها في الشارع
تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين