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"القبائل العربية": مدينة باسم الرئيس السيسي بأحد المناطق المهمة بشمال سيناء

05:32 م الأربعاء 01 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت عصر الأربعاء، فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.

وقال مصطفى بكري المتحدث باسم الاتحاد، إنه تقرر تحديد منطقة مهمة في منطقة المعجزة بشمال سيناء وإطلاق اسم الرئيس السيسي عليها، وهي مدينة تهدف لأن تكون من مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والنهضة، وذلك في لمسة وفاء من أبناء سيناء بإمكاناتهم ومن اتحاد القبائل للقائد الذي وضع سيناء على الخريطة التنموية الأولى وطهرها من الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أنه تم الاتفاق على اختيار الشيخ ابراهيم العرجاني رئيسا للاتحاد، وأحمد رسلان ابن مطروح ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس.

المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل مدينة باسم الرئيس السيسي اتحاد القبائل العربية بشمال سيناء منطقة المعجزة بشمال سيناء
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