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BBC

موعد افتتاح 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث.. أحدث 18 صورة من داخل المحطات

03:37 م الأربعاء 01 مايو 2024
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث
  • عرض 18 صورة
    محطات مترو جديدة بالخط الثالث

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع، آخر تطورات عمليات التشغيل التجريبي الخاصة بعدد من محطات الجزء الأخير من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إنه جارٍ في الوقت الحالي إجراء أعمال تشغيل تجريبي من قبل الهيئة القومية للأنفاق من أجل اختبار أعمال السكة والمحطات.

وأضاف المصدر، أنه يتم في الوقت الحالي إجراء أعمال تشغيل تجريبي للقطارات بدون ركاب داخل المحطات الخمس المتبقية من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشدد المصدر، على أن المحطات مازالت حتى الآن تحت سيطرة الهيئة القومية للأنفاق، ولم تتسلمها الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بشكل رسمي.

وحول موعد افتتاح المحطات الجديدة، أوضح المصدر، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لبدء التشغيل الرسمي للمحطات، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك بنهاية شهر مايو الجاري وبداية شهر يونيو المقبل.

وأكد المصدر، أنه مع تشغيل هذه المحطات سيكون تم الانتهاء بشكل كامل من جميع محطات مترو الخط الثالث بالكامل.

وتشمل المحطات المنتظر تشغيلها ما يلي: بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، جامعة الدول، وادي النيل، التوفيقية.

مترو الأنفاق الهيئة القومية للأنفاق محطات مترو جديدة
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